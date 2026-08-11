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Константин Генич назвал клуб РПЛ, в котором хотел бы видеть Андрея Мостового из «Зенита»

Константин Генич назвал клуб РПЛ, в котором хотел бы видеть Андрея Мостового из «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы видеть полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового. В нынешнем сезоне Мостовой сыграл в двух матчах. Футболист вышел на 75-й минуте встречи «Зенита» со «Спартаком» в Суперкубке России — 1:1 (4:2 пен.) — и на 85-й минуте в матче с «Оренбургом» (3:0).

— Константин, где ты бы хотел видеть Мостового?
— В «Краснодаре», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак».

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