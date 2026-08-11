Канчельскис: в «Зените» будет серьёзный разговор после поражения от «Родины»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Зенита» от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23' 1:1 Гарибян – 59' 1:2 Гарибян – 65'
«Зенит» думал, что легко победит «Родину», команда не набрала ни одного очка на старте. Вышли расслабленные, а перестраиваться очень сложно. Из-за одной игры никто тренера не меняет, в Серии А был президент, который за сезон сменил 15 тренеров, в итоге они вылетели. Думаю, в команде будет серьёзный разговор, но ничего критичного не вижу в этом поражении, взяли шесть очков, трагедии не произошло», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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