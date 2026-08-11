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«Пусть говорят». Аугусто — о словах, что «Спартак» и «Зенит» являются фаворитами РПЛ

«Пусть говорят». Аугусто — о словах, что «Спартак» и «Зенит» являются фаворитами РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о претендентах на чемпионство в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После трёх туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».

«Уткин сказал, что «Зенит» и «Спартак» не конкуренты для нас в чемпионской гонке? У нас был хороший старт чемпионата, всегда важно начинать с побед. Надо быть скромными и продолжать работать, идти к цели. В прошлом году нам совсем немного не хватило для чемпионства и мы его упустили. Надо усерднее ко всему подходить. Видел, говорят, что «Зенит» и «Спартак» — главные фавориты. Пусть говорят! Мы должны скромно выполнять нашу работу, выполнять то, что должны. Если бог того захочет, то мы будем бороться за титулы», — приводит слова Аугусто Metaratings.

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