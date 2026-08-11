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Хочу выигрывать все. Сафонов — об амбициях ПСЖ и целях на новый сезон

«Хочу выигрывать всё». Сафонов — об амбициях «ПСЖ» и целях на новый сезон
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своих целях на предстоящий сезон. В среду, 12 августа, парижский клуб проведёт матч за Суперкубок УЕФА с английской «Астон Виллой». Начало встречи — в 22:00 мск.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлом сезоне я кое‑что понял. Мы выиграли все возможные трофеи, кроме Кубка Франции. Когда я осознал, что не сможем его завоевать, возникло странное чувство. Я сказал себе: «Что‑то не так». Именно в тот момент я понял, что хочу выигрывать всё. Бороться за каждый трофей. Сейчас я считаю, что это и есть часть менталитета «Пари Сен‑Жермен»: выходить на поле, чтобы побеждать в каждом матче и стараться завоевать все титулы», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

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