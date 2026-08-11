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Матвей Сафонов оценил шансы ПСЖ в матче с Астон Виллой за Суперкубок УЕФА

Матвей Сафонов оценил шансы «ПСЖ» в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с английской «Астон Виллой». Игра состоится в среду, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. Сафонов и украинский защитник Илья Забарный попали в заявку на матч.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда трофей разыгрывается в одном матче, всегда непросто. Лёгких побед не бывает. Мы знаем «Астон Виллу». Это очень крепкая команда: в прошлом сезоне она выиграла Лигу Европы и заняла четвёртое место в английской Премьер‑лиге. Мы понимаем, что нас ждёт очень тяжёлый матч», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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