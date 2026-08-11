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Ролан Гусев назвал главное отличие Мурада Мусаева от Хуана Карлоса Карседо

Ролан Гусев назвал главное отличие Мурада Мусаева от Хуана Карлоса Карседо
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о возглавляющем «Краснодар» российском специалисте Мураде Мусаеве. В матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ «быки» обыграли «Спартак» — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Чем отличается Мусаев от Карседо… Карседо играет только от себя. Это моё мнение. Только от себя. Мусаев, помимо того, что играет от себя, он ещё закрывает сильные стороны соперника. Поэтому он всегда… Он очень сложный. Очень сложный», — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак».

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