72‑летний депутат выйдет в старте «Динамо СПб» и побьёт рекорд экс-главы «Зенита»

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников выйдет в стартовом составе санкт-петербургского «Динамо» на матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с медиафутбольным ФК «10».

Игра пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Тимофеев. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Барышников выступает в футбольных и хоккейных матчах ветераном. Выйдя в сегодняшней игре на поле, он побьёт рекорд бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Экс-глава сине-бело-голубых сыграл за медиафутбольный «Амкал» в возрасте 70 лет в матче Кубка России с «Салютом» из Белгорода (2:1) в сентябре 2025-го.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).