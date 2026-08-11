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72‑летний депутат выйдет в старте «Динамо СПб» и побьёт рекорд экс-главы «Зенита»

72‑летний депутат выйдет в старте «Динамо СПб» и побьёт рекорд экс-главы «Зенита»
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72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников выйдет в стартовом составе санкт-петербургского «Динамо» на матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с медиафутбольным ФК «10».

Игра пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Тимофеев. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
ФК 10
Москва
1:0 Масалов – 44'     1:1 Гайнуллин – 66'    

Барышников выступает в футбольных и хоккейных матчах ветераном. Выйдя в сегодняшней игре на поле, он побьёт рекорд бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Экс-глава сине-бело-голубых сыграл за медиафутбольный «Амкал» в возрасте 70 лет в матче Кубка России с «Салютом» из Белгорода (2:1) в сентябре 2025-го.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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