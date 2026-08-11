Форвард «Динамо СПб»: игроки медиафутбольных клубов не уступают футболистам Второй лиги

Нападающий «Динамо СПб» Ризван Умаров заявил, что в медиафутбольных клубах есть игроки, которые по уровню не уступают футболистам из Второй лиги Б. Умаров отметил, что в составах медийных команд находятся более опытные футболисты.

Сегодня, 11 августа, «Динамо СПб» сыграет с медийным клубом ФК «10» в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«По‑честному скажем, в Медиалиге если по составам пройдёмся, там футболисты, извините меня, не хуже, а даже и лучше, чем во Второй лиге. Именно по именам. То есть люди поигравшие, более опытные, чем у нас. Но есть такая фраза: смотрим состав, а играть придётся на футбольном поле», — сказал Умаров в эфире «Матч ТВ».