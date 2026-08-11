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Форвард «Динамо СПб»: игроки медиафутбольных клубов не уступают футболистам Второй лиги

Форвард «Динамо СПб»: игроки медиафутбольных клубов не уступают футболистам Второй лиги
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Нападающий «Динамо СПб» Ризван Умаров заявил, что в медиафутбольных клубах есть игроки, которые по уровню не уступают футболистам из Второй лиги Б. Умаров отметил, что в составах медийных команд находятся более опытные футболисты.

Сегодня, 11 августа, «Динамо СПб» сыграет с медийным клубом ФК «10» в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
ФК 10
Москва
1:0 Масалов – 44'     1:1 Гайнуллин – 66'    

«По‑честному скажем, в Медиалиге если по составам пройдёмся, там футболисты, извините меня, не хуже, а даже и лучше, чем во Второй лиге. Именно по именам. То есть люди поигравшие, более опытные, чем у нас. Но есть такая фраза: смотрим состав, а играть придётся на футбольном поле», — сказал Умаров в эфире «Матч ТВ».

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