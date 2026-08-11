Генич назвал лучшего тренера РПЛ по итогам матчей 3-го тура

Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что назвал бы Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером Альфа-Банк РПЛ по итогам матчей 3-го тура. «Быки» обыграли московский «Спартак» на выезде — 2:1. По состоянию на сегодняшний день чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице. Санкт-петербургский «Зенит» — второй, «Спартак» — третий.

«Если бы мы выбирали лучшего тренера тура, я бы отдал [приз] Мураду Олеговичу. Потому что так подготовиться к «Спартаку» и так лишить «Спартак» его сильных качеств — это блестящая работа», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».