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Агент Мусаева: мне не нравится ситуация с игровым временем Тамерлана в ЦСКА

Агент Мусаева: мне не нравится ситуация с игровым временем Тамерлана в ЦСКА
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Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, заявил, что ему не нравится ситуация с игровым временем футболиста в армейском клубе. В этом сезоне форвард провёл на поле 145 минут в четырёх матчах.

«Мне как агенту Тамерлана не нравится ситуация с его игровым временем. Но в футболе ситуация меняется быстро, сейчас он выходит на замену, а в следующем матче он может выйти в стартовом составе, забьёт гол и снова станет основным. Примеров масса. Он работает, сосредоточен на том, чтобы поменять ситуацию, а дальше будет видно», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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