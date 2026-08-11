Вингер «Спартака» Маркиньос — лидер нового сезона РПЛ по трём атакующим показателям

Крайний нападающий «Спартака» Маркиньос является лидером нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по передачам под удар (13), передачам под удар с игры (11) и созданным явным моментам (3). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Бразильский вингер принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»: