Слуцкий ответил, предлагал ли ему ЦСКА пост главного тренера, и высказался об Игдисамове

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос, предлагал ли ему ЦСКА пост главного тренера, и высказался о наставнике красно-синих Дмитрии Игдисамове.

— Я не знаю, почему там Кисляк убирается в двух играх подряд, который может бегать восемь часов, не останавливаясь. Может быть, тренер ещё смотрит, формирует этот пул замен, который у него есть.

— Мы все понимаем, что Игдисамова оставили, потому что никого не нашли.

— Ну, так нельзя! Это неправильно. Он своей предыдущей работой заслужил этот шанс.

— А летом ЦСКА на вас выходил с предложением возглавить клуб?

— Смысл какой говорить сейчас про меня? Ответ: нет. В нынешнем состоянии я хочу сидеть и со стороны обсуждать, как кто-то неправильно работает, а не наоборот, когда тебя обсуждают (улыбается), — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После трёх матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.