72-летний футболист побил возрастной рекорд Кубка России

Нападающий «Динамо» (Санкт-Петербург) Михаил Барышников вышел в стартовом составе своей команды в матче Фонбет Кубка России c медиафутбольным клубом ФК «10». Барышникову, являющемуся депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 72 года. Это самый возрастной игрок в истории Кубка страны.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее достижение удерживал бывший председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев. Экс-глава сине-бело-голубых сыграл за медиафутбольный «Амкал» в возрасте 70 лет в матче Кубка России с «Салютом» из Белгорода (2:1) в сентябре 2025-го.

Команды играют в рамках второго раунда Пути регионов.