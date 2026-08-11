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72-летний футболист побил возрастной рекорд Кубка России

72-летний футболист побил возрастной рекорд Кубка России
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Нападающий «Динамо» (Санкт-Петербург) Михаил Барышников вышел в стартовом составе своей команды в матче Фонбет Кубка России c медиафутбольным клубом ФК «10». Барышникову, являющемуся депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 72 года. Это самый возрастной игрок в истории Кубка страны.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
ФК 10
Москва
1:0 Масалов – 44'     1:1 Гайнуллин – 66'    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее достижение удерживал бывший председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев. Экс-глава сине-бело-голубых сыграл за медиафутбольный «Амкал» в возрасте 70 лет в матче Кубка России с «Салютом» из Белгорода (2:1) в сентябре 2025-го.

Команды играют в рамках второго раунда Пути регионов.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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