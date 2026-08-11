Нападающий «Эвертона» Ндиайе отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль» — Романо

Нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, футболист отказался от варианта с чемпионатом Саудовской Аравии, поскольку хочет остаться в АПЛ.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.