15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Эвертона» Ндиайе отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль» — Романо

Нападающий «Эвертона» Ндиайе отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль» — Романо
Комментарии

Нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, футболист отказался от варианта с чемпионатом Саудовской Аравии, поскольку хочет остаться в АПЛ.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Эвертон» договорился с «Арсеналом» о трансфере полузащитника — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android