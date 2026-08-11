«Барселона» готова продать Кунде, интересующего «Арсенал» — Sport.es

«Барселона» хочет перестроить часть обороны команды, в связи с чем клубу нужен дополнительный доход. Для его получения сине-гранатовые рассматривают возможность продажи защитника Жюля Кунде, который интересен «Арсеналу». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер лондонской команды Микель Артета ценит универсальность Кунде, способного сыграть на двух позициях в защите. Приоритетной целью «Арсенала» является защитник «Астон Виллы» Эзри Конса, но бирмингемский клуб требует за его переход более € 75 млн — сумму, которую «канониры» считают завышенной. Подчёркивается, что сам Кунде хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

В минувшем сезоне француз принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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