Слот объяснил, почему отказался возглавить сборную Нидерландов

Бывший тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему отказался от предложения возглавить сборную Нидерландов.

«В последние недели, и особенно в последние дни, появлялись различные сообщения о вакансии в сборной Нидерландов. Сообщалось, что я вышел из процесса после длительных переговоров, в том числе по поводу зарплаты и срока контракта. Эти предположения неверны. Мы просто никогда не доходили до этой стадии переговоров.

На самом деле, переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов велись недолго. Это вполне логично, когда тебе предлагают важную должность и ты хочешь лучше понять суть позиции и ожидания. Однако уже через неделю после первого разговора я ясно дал понять, что вижу своё ближайшее будущее в клубном футболе.

На этом этапе своей карьеры я предпочитаю каждый день находиться на тренировочном поле со своими игроками, что просто невозможно в той же мере в национальной команде. Это была и остаётся единственной причиной, по которой я решил не продолжать переговоры и не начинать обсуждение того, каким может быть возможный контракт», — приводит слова Слота Goal.

Слот покинул «Ливерпуль» в мае после двух сезонов работы. В свой первый год он привёл команду к титулу АПЛ после ухода Юргена Клоппа.