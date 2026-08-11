«Динамо СПб» — ФК «10»: Масалов вывел петербуржцев вперёд на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играют санкт-петербургское «Динамо» и медийная команда ФК «10» из Москвы. Встреча проходит на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Евгений Тимофеев. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 44-й минуте Александр Масалов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

В матче первого раунда Кубка России ФК «10» обыграл футбольный клуб «Космос» из Химок со счётом 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).