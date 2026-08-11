Барджи из «Барселоны» второй раз к 20 годам порвал крестообразные связки на одном колене

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о разрыве передней крестообразной связки правого колена у 20-летнего крайнего нападающего Руни Барджи. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

В мае 2024 года Барджи уже повреждал крестообразную связку на правом колене. На тот момент вингер выступал в составе «Копенгагена».

Барджи перешёл в «Барселону» летом 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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