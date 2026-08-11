15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барджи из «Барселоны» второй раз к 20 годам порвал крестообразные связки на одном колене

Барджи из «Барселоны» второй раз к 20 годам порвал крестообразные связки на одном колене
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о разрыве передней крестообразной связки правого колена у 20-летнего крайнего нападающего Руни Барджи. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

В мае 2024 года Барджи уже повреждал крестообразную связку на правом колене. На тот момент вингер выступал в составе «Копенгагена».

Барджи перешёл в «Барселону» летом 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Руни Барджи из «Барселоны» порвал связку колена и пропустит 6-7 месяцев — Романо

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android