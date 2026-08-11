Валерий Непомнящий: «Спартак» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы московского «Спартака» на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. В матче 3-го тура красно-белые уступили «Краснодару» (1:2).

«Первый тайм матча «Спартак» — «Краснодар» — игра хорошего европейского уровня и по скорости, и по мастерству. Во втором тайме уже немного сбавили, но всё равно «Краснодар» играл на своём уровне, да и «Спартак» прилично выглядел. Мы должны радоваться, что у нас такой уровень есть. А с мнением, что «Спартак» — реальный претендент на чемпионство, я абсолютно согласен», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.