Пол Скоулз порекомендовал «Манчестер Юнайтед» подписать защитника «Тоттенхэм Хотспур»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз порекомендовал «красным дьяволам» подписать защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Ромеро.

«Думаю, летом в «Манчестер Юнайтед» решили проблемы в нападении, но, вероятно, им нужны два центральных защитника. Наверное, это прозвучит смешно и меня могут за это раскритиковать, но я бы пошёл и подписал Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Да, с ним порой непросто, я знаю, что у него проблемы с дисциплиной, но он может быть очень хорошим центральным защитником для «Манчестер Юнайтед», и Майкл Кэррик мог бы действительно найти к нему подход. Речь идёт о £ 30-40 млн за игрока, который выступал в качестве центрального защитника в финале чемпионата мира. Я знаю, что у него проблемы с дисциплиной, но я бы пошёл и забрал его. Думаю, «Манчестер Юнайтед» отчаянно нужен центральный защитник, нынешние недостаточно хороши», — сказал Скоулз в свежем выпуске подкаста The Good, The Bad & The Football.