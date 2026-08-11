Диоманде: когда «Реал» звонит тебе, ты не можешь сказать «нет». Также благодарен Моуринью

Новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде высказался о своём переходе в мадридскую команду, а также поблагодарил главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью, поспособствовавшего его трансферу.

«Хочу сказать спасибо Моуринью, у нас был разговор до этого. Я здесь благодаря ему, и, конечно, благодаря клубу. Спасибо за этот трансфер, спасибо тренеру и клубу, что поверили в меня. Всегда хорошо, когда в раздевалке есть топ-игроки. Раньше я смотрел на них по телевизору, а теперь мы делим одну раздевалку.

Всё потрясающе. Да, здесь всё иначе. Здесь всё тяжелее. Это нормально, потому что это большой клуб, поэтому нам нужно работать больше, чем в других местах, чтобы быть лучшей командой в мире. Именно это я и пытаюсь делать. Хочу быть частью команды, помогать ей добиваться больших успехов.

Когда «Реал» звонит тебе, ты не можешь сказать «нет». Всё просто. Чего я жду? Я жду больших успехов с клубом и хочу помочь своей команде выигрывать всё. Я очень рад быть здесь и надеюсь на множество побед вместе», — приводит слова Диоманде пресс-служба «Реала» на странице в социальной сети X.

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