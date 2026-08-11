Месси готов возобновить тренировки с «Интер Майами», известна дата возвращения — С5N

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси готов возобновить тренировки в составе команды из МЛС, сообщает С5N.

Месси завершает подготовку к возвращению в Соединённые Штаты после пребывания в Росарио с семьёй в связи со смертью отца, Хорхе Месси. Футболист должен вылететь из Росарио во вторник и прибыть в Майами в среду. Рейс запланирован на 22:30 местного времени. По прибытии в Майами Месси возобновит свою обычную деятельность и будет доступен для своего клуба. При этом остаётся неизвестным, когда футболист может вернуться на поле в официальном матче.

Ранее сообщалось, что смерть отца глубоко потрясла игрока, который решил приостановить выступления за «Интер Майами» и не возвращаться в США до дальнейшего уведомления.