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В ЦСКА прокомментировали новости об интересе АЕКа Николича к Баринову

В ЦСКА прокомментировали новости об интересе АЕКа Николича к Баринову
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе АЕКа к полузащитнику красно-синих Дмитрию Баринову. Главным тренером греческой команды является Марко Николич, возглавлявший «Локомотив» и ЦСКА. Спортивный директор АЕКа — Хавьер Рибалта, работавший в «Зените».

«Действительно, к Баринову был интерес со стороны АЕКа, но он был скорее полуофициальным. Было много разговоров с Марко Николичем и Хавьером Рибалтой, озвучивались возможные условия, но официальных предложений не было. Мы были готовы к переговорам, это был интересный вариант и для игрока. Но в итоге не срослось», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

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