«Только матерщинные слова. Зачем?» Генич раскритиковал Галактионова за матч с «Акроном»

Российский комментатор Константин Генич раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова за выбор состава на матч 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном». Матч завершился вничью со счётом 0:0.

«У меня только матерщинные слова. Когда говорят, что Михаил Михайлович всеми своими действиями показывает: «Мне некем играть», это знают все. Что это показывать? Зачем это показывать? Вот он выставил Голубева и Еремеева в стартовом составе на этот матч. Это не кубковый матч. Они играли с командой, которая пустила семь в чемпионате и пропустила четыре от «Ростова» в Кубке. У тебя шанс наконец-то набрать три очка и выиграть. Эти молодые ребята, которые вышли с ЦСКА в ситуации, когда было совсем ******, да, они в этот футбол попали. Но через несколько дней уже в чемпионате – это другая ситуация. Михаил Михайлович должен это понимать. Возможно, он сидел в первом тайме и думал: «***, я ошибся с составом», потому что Голубев и Еремеев это не готовые для основного состава игроки, их надо выпускать постепенно. В первом тайме центр полузащиты Карпукас – Еремеев… там не просто дырень, а олицетворение игры без центра поля», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.