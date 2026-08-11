Сафонов ответил, что делает Луиса Энрике особенным тренером

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением, какие качества главного тренера Луиса Энрике помогли парижской команде завоевать Лигу чемпионов два сезона подряд. Испанский специалист возглавляет французский гранд с лета 2023 года.

– Луис Энрике выиграл две Лиги чемпионов подряд. Что делает его особенным как тренера?

– Я бы сказал, что он очень открытый. Луис Энрике всегда готов пробовать что-то новое и адаптироваться. Он много думает о футболе и всегда ищет способы развивать наш стиль игры. В минувшем сезоне мы попробовали много нового, чего, возможно, раньше никто не делал. Это одно из главных качеств нашего тренера, — приводит слова Сафонова пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

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