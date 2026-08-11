15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов ответил, что делает Луиса Энрике особенным тренером

Сафонов ответил, что делает Луиса Энрике особенным тренером
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением, какие качества главного тренера Луиса Энрике помогли парижской команде завоевать Лигу чемпионов два сезона подряд. Испанский специалист возглавляет французский гранд с лета 2023 года.

– Луис Энрике выиграл две Лиги чемпионов подряд. Что делает его особенным как тренера?
– Я бы сказал, что он очень открытый. Луис Энрике всегда готов пробовать что-то новое и адаптироваться. Он много думает о футболе и всегда ищет способы развивать наш стиль игры. В минувшем сезоне мы попробовали много нового, чего, возможно, раньше никто не делал. Это одно из главных качеств нашего тренера, — приводит слова Сафонова пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

Материалы по теме
Матвей Сафонов оценил шансы «ПСЖ» в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android