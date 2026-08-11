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Поль Погба получил травму во время сборов «Монако» — nice-matin

Поль Погба получил травму во время сборов «Монако» — nice-matin
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Полузащитник «Монако» Поль Погба получил повреждение во время сборов команды в Англии. Об этом сообщает nice-matin.

На одном из тренировочных занятий Погба издал крик и упал на газон во время двусторонки. Врачи команды немедленно оказали игроку первую помощь и наложили ему повязку на левое бедро, в их сопровождении француз покинул поле хромая. Отмечается, что в начале лета Погба уже испытывал проблемы с коленом, что не позволило ему тренироваться в полной мере. Полузащитника поддержали тренер и партнёры по команде.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года и провёл шесть матчей после длительного перерыва в карьере.

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