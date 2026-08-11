Тренер «Динамо-Брянск» Канчельскис: о выходе в Первую лигу можно говорить в 2027 году

Главный тренер «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис высказался о потенциальном выходе команды в Лигу Pari. На текущий момент «Динамо-Брянск» выступает в ЛЕОН-Второй лиге.

«Всем довольным быть нельзя. Мы с «Динамо» выиграли две игры, поражение и ничья. Проиграли дома «Алании» 0:4, такое бывает. Взяли семь очков, идём на третьем месте, но это не говорит о том, что всё хорошо. Надо работать, сейчас кубковая игра, потом две выездные.

У нас хорошая команда, хорошие футболисты. Болельщики по пять тысяч ходят на стадион, мы самая посещаемая команда в «Золоте». Основная задача у нас тут закрепиться, потому что только на следующий год команда может готовиться к Первой лиге, сейчас никто не выходит. Если мы в 2027 году останемся в «Золоте», тогда можно будет говорить о первом дивизионе», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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