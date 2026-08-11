Луис Энрике: переход Торреса в «ПСЖ»? Я здесь не для обсуждения трансферного рынка

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался комментировать информацию о готовящемся переходе нападающего Феррана Торреса из «Барселоны».

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать трансферный рынок, а только игроков, которые сейчас выступают за «ПСЖ», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что парижский клуб близок к покупке Торреса у «Барселоны» за € 50 млн.

В прошлом сезоне нападающий забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 49 матчах за «Барселону». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: