15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: переход Торреса в «ПСЖ»? Я здесь не для обсуждения трансферного рынка

Луис Энрике: переход Торреса в «ПСЖ»? Я здесь не для обсуждения трансферного рынка
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался комментировать информацию о готовящемся переходе нападающего Феррана Торреса из «Барселоны».

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать трансферный рынок, а только игроков, которые сейчас выступают за «ПСЖ», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что парижский клуб близок к покупке Торреса у «Барселоны» за € 50 млн.

В прошлом сезоне нападающий забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 49 матчах за «Барселону». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Трансфер Феррана Торреса из «Барселоны» в «ПСЖ» практически согласован — Marca

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android