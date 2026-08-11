Экс-защитник «Арсенала» Диксон: обменял бы я Льюиса-Скелли на Рашфорда? Пожалуй, да

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Ли Диксон полагает, что обмен полузащитника Майлза Льюиса-Скелли на нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда мог бы стать полезным для «канониров».

«Обменял бы я Льюиса-Скелли на Рашфорда? Пожалуй, да. И это ни в коем случае не критика в адрес Майлза Льюиса-Скелли, речь идёт о том, чтобы дать ему свободу развиваться и совершенствовать свою игру в другом месте.

Маркус Рашфорд — игрок, которому нужна поддержка, и Артета был бы для него отличным вариантом. Полюбите его, дайте ему свободу играть на левом фланге. Да, я хотел бы видеть Рашфорда в футболке «Арсенала». У меня есть сомнения по поводу того, способен ли Маркус стабильно показывать высокий уровень игры, но, учитывая нынешний состав «Арсенала», он стал бы хорошим приобретением», — приводит слова Диксона Tribal Football.