Генич высказался о результативной ошибке Агкацева в матче «Спартак» — «Краснодар»

Российский комментатор Константин Генич высказался о результативной ошибке голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком». Победу в этой встрече одержали «быки» со счётом 2:1.

— Я помню его ошибку с Махачкалой, когда он не выронил мяч, а просто убежал в другой угол. Здесь, я думаю, это та же ошибка, что и у Шелии (в моменте с голом на 90+1-й минуте в матче «Ахмат» — «Спартак». — Прим. «Чемпионата»). Он уже мысленно поймал этот мяч. Мы со Стасом в дружеских отношениях, я подколол его.

— Что сказал Стас?

— Ну, рано или поздно я должен был совершить такой косяк. Он сам прекрасно понимает, что ошибся. Но таких больше ошибок не будет, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.