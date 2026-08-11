15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич высказался о результативной ошибке Агкацева в матче «Спартак» — «Краснодар»

Генич высказался о результативной ошибке Агкацева в матче «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о результативной ошибке голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком». Победу в этой встрече одержали «быки» со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Я помню его ошибку с Махачкалой, когда он не выронил мяч, а просто убежал в другой угол. Здесь, я думаю, это та же ошибка, что и у Шелии (в моменте с голом на 90+1-й минуте в матче «Ахмат» — «Спартак». — Прим. «Чемпионата»). Он уже мысленно поймал этот мяч. Мы со Стасом в дружеских отношениях, я подколол его.

— Что сказал Стас?
— Ну, рано или поздно я должен был совершить такой косяк. Он сам прекрасно понимает, что ошибся. Но таких больше ошибок не будет, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.

Материалы по теме
«Только матерщинные слова. Зачем?» Генич раскритиковал Галактионова за матч с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android