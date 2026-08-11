«Хотим выиграть титул завтра». Защитник «ПСЖ» Маркиньос — о Суперкубке УЕФА

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от нового сезона. 12 августа парижане сыграют с «Астон Виллой» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Это будет долгий путь. Мы собираемся двигаться шаг за шагом. Завтра нам предстоит решить первую задачу. Хотя у нас ещё было не так много тренировок, мы полны решимости. Нужно завоёвывать титулы, потому что такая возможность выпадает не каждый день. Даже во время отпуска футболисты работали индивидуально, чтобы быть готовыми выложиться на полную. Команда, которая выйдет на поле завтра, отдаст все силы, чтобы победить.

Мы хотим выиграть титул завтра, это важно для нас. Знаем, что наши болельщики будут рядом с нами, и мы очень хотим привезти этот трофей домой. Наша цель — продолжать выигрывать турниры и создавать свою историю. Даже несмотря на то что в прошлых сезонах мы выиграли много титулов, мы будем продолжать двигаться вперёд, потому что таков менталитет «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.