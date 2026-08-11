Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» предложил 200 млн рублей «Сочи» за вратаря Александра Дёгтева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» хочет за вратаря 250 млн рублей. Именно за эту сумму сочинский клуб пообещал игроку, что отпустит его в «Спартак». Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели.

21-летний Дёгтев играет за «Сочи» с января 2024 года. В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме Вингер «Спартака» Маркиньос — лидер нового сезона РПЛ по трём атакующим показателям

Топ-5 фактов о российском футболе: