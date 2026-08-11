«Динамо СПб» на последних минутах вырвало победу у ФК «10» в Кубке России

Окончен матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играли санкт-петербургское «Динамо» и медийная команда ФК «10» из Москвы. Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы. Встреча состоялась на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Тимофеев.

На 44-й минуте Александр Масалов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 66-й минуте Ренат Гайнуллин сравнял счёт. На 90-й минуте у динамовцев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Илья Кубышкин. Победный гол забил Данила Ежков на 90+4-й минуте.

В следующем раунде турнира санкт-петербургское «Динамо» сыграет с победителем противостояния вологодского «Динамо» и «Твери».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).