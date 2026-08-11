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Динамо СПб — ФК 10: результат матча 11 августа, счет 2:1, 2-й раунд Пути регионов Кубка России — 2026/2027

«Динамо СПб» на последних минутах вырвало победу у ФК «10» в Кубке России
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Окончен матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играли санкт-петербургское «Динамо» и медийная команда ФК «10» из Москвы. Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы. Встреча состоялась на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Тимофеев.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ФК 10
Москва
1:0 Масалов – 44'     1:1 Гайнуллин – 66'     2:1 Ежков – 90+3'    
Удаления: Кубышкин – 90' / нет

На 44-й минуте Александр Масалов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 66-й минуте Ренат Гайнуллин сравнял счёт. На 90-й минуте у динамовцев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Илья Кубышкин. Победный гол забил Данила Ежков на 90+4-й минуте.

В следующем раунде турнира санкт-петербургское «Динамо» сыграет с победителем противостояния вологодского «Динамо» и «Твери».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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