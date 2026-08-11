Витинья назвал трёх игроков «ПСЖ», включая Кварацхелию, способных взять «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья считает, что «Золотой мяч» – 2026 должен получить один из футболистов парижской команды.

«В этом году много хороших игроков могут выиграть «Золотой мяч». Лично я считаю, что это должен быть футболист «ПСЖ», например, Хвича Кварацхелия после его сезона в Лиге чемпионов. Также это могут быть Усман Дембеле после его великолепного сезона или Фабиан Руис, выигравший всё. Я голосую за парижанина!» — приводит слова Витиньи пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Грузинский вингер был признан лучшим футболистом соревнования.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: