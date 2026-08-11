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Кайрат — Левски: результат матча 11 августа, счет 0:1, третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027

«Кайрат» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Левски»
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Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) и «Левски» (София, Болгария). Победу со счётом 1:0 в этой игре отпраздновала болгарская команда, в первой игре сильнее также оказался «Левски» — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Туркестан арена» (Туркестан). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 1
Левски
София, Болгария
0:1 Рейналдо – 13'    

Единственный гол в этой игре забил Рейналдо на 13-й минуте.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Левски» сыграет с греческим АЕКом. Первый матч состоится 18 августа, а ответный — 26 августа. «Кайрат» за выход в основной этап Лиги Европы сыграет с победителем противостояния ПАОКа и «Андерлехта».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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