15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сделал Нино предложение о продлении контракта — ESPN

«Зенит» сделал Нино предложение о продлении контракта — ESPN
Комментарии

«Зенит» сделал защитнику команды Нино предложении о продлении контракта до 2030 года, сообщает ESPN.

Бразильский игрок пока не дал ответ клубу из Санкт-Петербурга, но переговоры между сторонами продолжаются. Действующее трудовое соглашение Нино с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны бразильских клубов «Палмейрас» и «Флуминенсе».

В прошедшем сезоне Нино принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак ответил, почему заменил Вегу и Нино в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android