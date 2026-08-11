«Зенит» сделал Нино предложение о продлении контракта — ESPN

«Зенит» сделал защитнику команды Нино предложении о продлении контракта до 2030 года, сообщает ESPN.

Бразильский игрок пока не дал ответ клубу из Санкт-Петербурга, но переговоры между сторонами продолжаются. Действующее трудовое соглашение Нино с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны бразильских клубов «Палмейрас» и «Флуминенсе».

В прошедшем сезоне Нино принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.