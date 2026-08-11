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Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Баркола на фоне интереса «Ливерпуля»

Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Баркола на фоне интереса «Ливерпуля»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем нападающего Брэдли Баркола в команде. Ранее СМИ сообщали о готовности «Ливерпуля» заплатить около € 115 млн за трансфер 23-летнего вингера.

«Что касается Баркола, то я не знаю и не хочу говорить об игроке в отдельности, потому что всегда опасно, когда говоришь что-то положительное или отрицательное о футболисте. Я по-прежнему сосредоточен на своей команде», — приводит слова Энрике L’Équipe.

Баркола играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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