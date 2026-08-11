Мареска объяснил, почему Холанд не будет новым капитаном «Сити» после ухода Бернарду Силвы

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска объяснил, почему не назначил нападающего Эрлинга Холанда новым капитаном «горожан» после ухода из клуба полузащитника Бернарду Силвы.

«В «Лестере» и «Челси» я ввёл правило. Когда мы забивали, капитан должен был подходить к скамейке запасных — не для празднования, а для получения инструкций. Однако, если забивал капитан, он мог праздновать. Если капитаном будет Эрлинг [Холанд], то чёрт возьми! Вы представляете, какая у нас возникнет проблема? Даже если есть всего две-три минуты, всегда есть что подправить», — приводит слова Марески L’Équipe.

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