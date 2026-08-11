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Мареска объяснил, почему Холанд не будет новым капитаном «Сити» после ухода Бернарду Силвы

Мареска объяснил, почему Холанд не будет новым капитаном «Сити» после ухода Бернарду Силвы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска объяснил, почему не назначил нападающего Эрлинга Холанда новым капитаном «горожан» после ухода из клуба полузащитника Бернарду Силвы.

«В «Лестере» и «Челси» я ввёл правило. Когда мы забивали, капитан должен был подходить к скамейке запасных — не для празднования, а для получения инструкций. Однако, если забивал капитан, он мог праздновать. Если капитаном будет Эрлинг [Холанд], то чёрт возьми! Вы представляете, какая у нас возникнет проблема? Даже если есть всего две-три минуты, всегда есть что подправить», — приводит слова Марески L’Équipe.

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