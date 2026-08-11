«Плакали от радости, потому что его там не стало». Бубнов — о Слуцком и его перспективах

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе тренера Леонида Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа», а также желании специалиста работать в Джей-лиге и назначении главным тренером сборной медиафутбола России.

«Он сказал, что ещё не видел такого количества китайцев, чтобы они после его увольнения так плакали. Я думаю, они плакали от радости, потому что его там не стало (смеётся). Собрался в японскую лигу, но пешком. Он что? Забыл, что это островное государство?

Если сейчас действительно сборная медийная есть, и они на чемпионате мира будут играть, то я на миллиард процентов уверен, что наша сборная наконец-то станет чемпионом мира. С великим тренером Слуцким. Он наберёт сейчас там состав: Дзюба, Кокорин, Смолов, братья Березуцкие, Акинфеев может помочь. Он такую банду там может собрать, что они всех там крушить будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Слуцкий возглавлял китайскую команду с января 2024 по август 2026 года. 10 августа стало известно, что специалист возглавил сборную медиафутбола России.