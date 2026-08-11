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Маркиньос: Кварацхелия действительно хорош, прошлый сезон он провёл потрясающе

Маркиньос: Кварацхелия действительно хорош, прошлый сезон он провёл потрясающе
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» высоко отозвался о нынешнем уровне игры своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Квара действительно хорош, это видно. У него было время подготовиться. Мне приходилось играть в обороне против него на последних тренировках, и это было очень сложно. Но мы не можем возлагать всю ответственность только на одного игрока — мы рассчитываем на всех. Знаем, что Квара может быть ключевым футболистом, но у каждого будет своя роль. Прошлый сезон он провёл потрясающе, и мы надеемся, что в этом будет так же», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.

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