Маркиньос: Кварацхелия действительно хорош, прошлый сезон он провёл потрясающе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» высоко отозвался о нынешнем уровне игры своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.

«Квара действительно хорош, это видно. У него было время подготовиться. Мне приходилось играть в обороне против него на последних тренировках, и это было очень сложно. Но мы не можем возлагать всю ответственность только на одного игрока — мы рассчитываем на всех. Знаем, что Квара может быть ключевым футболистом, но у каждого будет своя роль. Прошлый сезон он провёл потрясающе, и мы надеемся, что в этом будет так же», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.