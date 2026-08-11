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«Помазун вытеснит». Генич — о пропущенных голах Максименко в матче «Спартак» — «Краснодар»

«Помазун вытеснит». Генич — о пропущенных голах Максименко в матче «Спартак» — «Краснодар»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о пропущенных голах голкипером «Спартака» Александром Максименко в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Генич также оценил перспективы вратаря московского клуба Ильи Помазуна. Красно-белые уступили в этой встрече со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Попал [Оласа] здорово. Не выручил – да. Второй гол тоже не ошибка, но у «Краснодара» три удара в створ в этом матче. Вот он [Максименко] потащил только удар Черникова. Мне просто кажется, при всей моей симпатии к Саше, что Помазун его вытеснит. Будет момент, когда Помазун займёт место», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник «быков» Лукас Оласа отличился на шестой минуте игры ударом в дальний угол из пределов штрафной, а форвард Жоау Батчи забил на 11-й минуте дальним ударом.

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