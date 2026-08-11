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Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Энрике полон сил! Он знает, как донести свою мысль до игроков

Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Энрике полон сил! Он знает, как донести свою мысль до игроков
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о настрое главного тренера команды Луиса Энрике перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Луис Энрике полон сил, как Квара! Это тренер, который знает, как донести свою мысль до игроков с первого дня. Это очень амбициозный и очень чёткий посыл. Он понимает, что наша команда, возможно, не будет в лучшей форме в начале сезона, но мы намерены набирать обороты», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.

«ПСЖ» принимает участие в этом матче как действующий победитель Лиги чемпионов. В финале турнира прошлого сезона парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен). «Астон Вилла», в свою очередь, выиграла Лигу Европы. В финале бирмингемцы оказались сильнее «Фрайбурга» (3:0).

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