Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Энрике полон сил! Он знает, как донести свою мысль до игроков

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о настрое главного тренера команды Луиса Энрике перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой».

«Луис Энрике полон сил, как Квара! Это тренер, который знает, как донести свою мысль до игроков с первого дня. Это очень амбициозный и очень чёткий посыл. Он понимает, что наша команда, возможно, не будет в лучшей форме в начале сезона, но мы намерены набирать обороты», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.

«ПСЖ» принимает участие в этом матче как действующий победитель Лиги чемпионов. В финале турнира прошлого сезона парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен). «Астон Вилла», в свою очередь, выиграла Лигу Европы. В финале бирмингемцы оказались сильнее «Фрайбурга» (3:0).