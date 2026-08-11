15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не мог научить Роналду забивать голы». Моуринью — о первом периоде работы в «Реале»

«Я не мог научить Роналду забивать голы». Моуринью — о первом периоде работы в «Реале»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отметил, что он не мог ничему научить футболистов «сливочных» во время своего первого периода работы в «Королевском клубе», продлившегося с 2010 по 2013 год.

«В «Реале» мне почти ничему не удавалось их научить. Я не мог научить Серхио Рамоса играть головой. Я не мог научить Криштиану забивать голы», — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на документальный фильм о португальском тренере.

Роналду играл под руководством Моуринью с 2010 по 2013 год. За этот период португальский нападающий отметился 168 голами в 164 матчах. С «Реалом» Моуринью выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
«Он соревновался даже во время ужина». Чичарито — о Роналду

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android