«Я не мог научить Роналду забивать голы». Моуринью — о первом периоде работы в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отметил, что он не мог ничему научить футболистов «сливочных» во время своего первого периода работы в «Королевском клубе», продлившегося с 2010 по 2013 год.

«В «Реале» мне почти ничему не удавалось их научить. Я не мог научить Серхио Рамоса играть головой. Я не мог научить Криштиану забивать голы», — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на документальный фильм о португальском тренере.

Роналду играл под руководством Моуринью с 2010 по 2013 год. За этот период португальский нападающий отметился 168 голами в 164 матчах. С «Реалом» Моуринью выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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