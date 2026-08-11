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Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Динь — небольшая часть моей истории в клубе

Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Динь — небольшая часть моей истории в клубе
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» высказался о возвращении в команду Люка Диня.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во время своего первого периода в клубе Люка приехал в том же году, что и я, примерно в то же время. Потом же наши пути разошлись. Я остался, а он уехал, чтобы достичь других целей. Мы обнялись, когда встретились снова, и я очень рад видеть его здесь. Он — небольшая часть моей истории в «Пари Сен-Жермен». Он знает историю команды, это хороший игрок и хороший друг. У нас было много замечательных моментов вместе, и я надеюсь, что их будет ещё больше в будущем», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.

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