Защитник «ПСЖ» Маркиньос: Динь — небольшая часть моей истории в клубе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» высказался о возвращении в команду Люка Диня.

«Во время своего первого периода в клубе Люка приехал в том же году, что и я, примерно в то же время. Потом же наши пути разошлись. Я остался, а он уехал, чтобы достичь других целей. Мы обнялись, когда встретились снова, и я очень рад видеть его здесь. Он — небольшая часть моей истории в «Пари Сен-Жермен». Он знает историю команды, это хороший игрок и хороший друг. У нас было много замечательных моментов вместе, и я надеюсь, что их будет ещё больше в будущем», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт парижского клуба.