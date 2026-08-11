Куртуа высказался о Моуринью и объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше срока

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью и объяснил, почему вернулся к тренировкам после травмы раньше намеченного срока.

«Мы были вместе в «Челси», мы вместе выиграли Премьер-лигу. У меня остались о нём теплые воспоминания, и я рад снова играть под его руководством. Мы надеемся хорошо поработать вместе и провести здесь несколько замечательных лет.

Я вернулся немного раньше, потому что из-за травмы хотел убедиться, что всё в порядке, проведя индивидуальные тренировки, прежде чем присоединиться к команде», — приводит слова Куртуа Cadena SER.

34-летний бельгиец получил травму в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании (1:2) и был заменён.