15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа высказался о Моуринью и объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше срока

Куртуа высказался о Моуринью и объяснил, почему вернулся к тренировкам раньше срока
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о главном тренере «сливочных» Жозе Моуринью и объяснил, почему вернулся к тренировкам после травмы раньше намеченного срока.

«Мы были вместе в «Челси», мы вместе выиграли Премьер-лигу. У меня остались о нём теплые воспоминания, и я рад снова играть под его руководством. Мы надеемся хорошо поработать вместе и провести здесь несколько замечательных лет.

Я вернулся немного раньше, потому что из-за травмы хотел убедиться, что всё в порядке, проведя индивидуальные тренировки, прежде чем присоединиться к команде», — приводит слова Куртуа Cadena SER.

34-летний бельгиец получил травму в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании (1:2) и был заменён.

Материалы по теме
Тибо Куртуа сделал заявление о состоянии здоровья после драматичной травмы на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android