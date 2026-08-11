«Я ни с чем не согласен!» Бубнов оценил высказывания Слуцкого по 3-му туру РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил высказывания Леонида Слуцкого по результатам 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— Он уверен, что Дзюба на миллиард процентов сильнее Соболева. Что теперь с Сашей делать?

— Ну, он образно сказал.

— Это упрёк Семаку. Уже все оценки дал, всё знает, кто станет чемпионом. Про Пиняева, про Соболева, про Баринова… по всем прошёлся. Когда успевает? Я ни с чем не согласен! Все, кому он дал оценки, пускай заканчивают тогда. Ещё по Батракову не прошёлся. Как обычно, всё образно. С кем он не может только сравниться, дак это с Сашей Григоряном. Саша в 1000 раз образнее скажет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.