«Рязань» победила «Квант» и вышла в следующий раунд Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Квант» из Обнинска и «Рязань». Игра прошла на стадионе «Труд» в Обнинске. В качестве главного арбитра выступил Владислав Шипков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Рязани».

На 29-й минуте счёт открыл защитник гостей Дмитрий Ли-Са. В начале второго тайма нападающий Никита Погребнев укрепил преимущество «Рязани».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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