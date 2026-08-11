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Квант — Рязань, результат матча 11 августа 2026, счет 0:2, второй раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

«Рязань» победила «Квант» и вышла в следующий раунд Пути регионов Кубка России
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Квант» из Обнинска и «Рязань». Игра прошла на стадионе «Труд» в Обнинске. В качестве главного арбитра выступил Владислав Шипков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Рязани».

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Квант
Обнинск
Окончен
0 : 2
Рязань
Рязань
0:1 Ли-Са – 29'     0:2 Погребнев – 47'    

На 29-й минуте счёт открыл защитник гостей Дмитрий Ли-Са. В начале второго тайма нападающий Никита Погребнев укрепил преимущество «Рязани».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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