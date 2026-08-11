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Новичок «Ливерпуля» Араухо: думаю, мои качества идеально подойдут для АПЛ

Новичок «Ливерпуля» Араухо: думаю, мои качества идеально подойдут для АПЛ
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Новичок «Ливерпуля» центральный защитник Рональд Араухо ответил, насколько его игровые качества подходят для английской Премьер-лиги.

«В этом нет никаких сомнений. Думаю, мои качества идеально подойдут для этого чемпионата. Мне кажется, стиль игры в английской Премьер-лиге идеально соответствует моим игровым качествам. Это лига, в которой я давно хотел играть. Она очень, очень конкурентоспособна, и некоторые говорят, что это лучшая лига в мире. Так что я полон энтузиазма и надежды, очень хочу начать выступать здесь, это однозначно», — приводит слова Рональда Араухо официальный сайт мерсисайдцев.

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