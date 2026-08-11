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Луис Энрике высказался о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА

Луис Энрике высказался о матче «ПСЖ» с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о грядущем матче Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой», который состоится 12 августа.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если проанализировать наши результаты за последние два года, то каждый соперник, побеждавший нас, демонстрировал свой уровень («Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»). Мы же в каждом матче показывали свой прогресс. Важно быть непредсказуемыми для соперника. Именно к этому мы стремимся. Это будет важно для нас на протяжении всего сезона. Мы начнём сезон с тем же желанием выигрывать трофеи», — приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

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