15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ливерпуля» Араухо: чувствую себя хорошо, я в неплохой форме

Новичок «Ливерпуля» Араухо: чувствую себя хорошо, я в неплохой форме
Комментарии

Новый центральный защитник «Ливерпуля» Рональд Араухо рассказал о своей нынешней готовности к матчам и тренировкам.

— Вы уже прошли предсезонную подготовку с «Барселоной». Как вы себя чувствуете в плане физической формы и насколько готовы к сезону?
— После чемпионата мира у меня был двухнедельный перерыв, но затем я тренировался в предсезонке с «Барселоной», и, честно говоря, темп и ритм были неплохими. Сейчас я чувствую себя хорошо, я в неплохой форме. Конечно, до начала сезона «Ливерпуля» ещё почти две недели. Думаю, я буду в хорошей физической форме, чтобы выходить в стартовом составе, — приводит слова Араухо официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Новичок «Ливерпуля» Араухо: думаю, мои качества идеально подойдут для АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android