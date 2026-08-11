Новичок «Ливерпуля» Араухо: чувствую себя хорошо, я в неплохой форме

Новый центральный защитник «Ливерпуля» Рональд Араухо рассказал о своей нынешней готовности к матчам и тренировкам.

— Вы уже прошли предсезонную подготовку с «Барселоной». Как вы себя чувствуете в плане физической формы и насколько готовы к сезону?

— После чемпионата мира у меня был двухнедельный перерыв, но затем я тренировался в предсезонке с «Барселоной», и, честно говоря, темп и ритм были неплохими. Сейчас я чувствую себя хорошо, я в неплохой форме. Конечно, до начала сезона «Ливерпуля» ещё почти две недели. Думаю, я буду в хорошей физической форме, чтобы выходить в стартовом составе, — приводит слова Араухо официальный сайт «Ливерпуля».